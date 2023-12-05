Астраханец отомстил не тому водителю и рискует сесть на пять лет Рецидивист из Астрахани попался на поджоге автомобиля

Фото: 30.мвд.рф

В Астрахани полиция задержала местного жителя по подозрению в поджоге автомобиля, припаркованного у жилого дома в Ленинском районе, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Задержанный объяснил, что таким образом решил отомстить водителю, который обдал его жидкой грязью. В итоге выяснилось, что злоумышленник уничтожил машину соседа своего обидчика.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы около четырех часов утра 5 декабря. Пожарные обнаружили на месте происшествия полностью выжженный ВАЗ стоимостью 190 тысяч рублей. Спасатели предположили, что машину могли поджечь, и это подтвердила следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее судимый за уничтожение чужого имущества и за особо тяжкое преступление. Он рассказал, что накануне шел в гости к своему знакомому, но по дороге его обдала жидкой грязью проезжавшая мимо машина. Мужчина проследил за автомобилем, а ночью поджег его, чтобы отомстить.

Однако он перепутал автомобили и поджег транспортное средство ни в чем не повинного соседа своего обидчика, у которого по несчастливому стечению обстоятельств был похожий автомобиль, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Уфе за одну ночь сгорели три припаркованных у жилого дома автомобиля. Согласно одной из версий, причиной пожара стал поджог. По предварительным данным, неизвестный мужчина вылил воспламеняющуюся жидкость на лобовое стекло одной из иномарок.