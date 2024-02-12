Астраханец изнасиловал беременную женщину и вытолкнул в окно с пятого этажа

Фото: t.me/sledcom_press

В Астрахани задержали подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство беременной женщины, сообщила пресс-служба СК РФ. По данным следствия, задержанный после надругательства над пострадавшей вытолкнул ее в окно с пятого этажа.

По версии следствия, подозреваемый находился в квартире одного из домов на улице Татищева в Астрахани с ранее знакомой беременной 31-летней местной жительницей. В состоянии алкогольного опьянения мужчина под угрозой убийства изнасиловал астраханку и совершил иные действия сексуального характера. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый ударил женщину, а затем вытолкнул ее в открытое окно, в результате чего она упала с высоты пятого этажа, — сообщили в СК.

В результате падения женщина получила множественные травмы, благодаря помощи врачей она выжила. Спасти ребенка не удалось. Опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как следователи осматривают квартиру.

Ранее в центре Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину, подозреваемого в похищении и изнасиловании бывшей сожительницы. По данным МВД, в ночь на 9 февраля в Колпино злоумышленник затащил 31-летнюю потерпевшую на чердак дома, избил, отобрал телефон и, угрожая ножом, изнасиловал.