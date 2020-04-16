Артисты в Санкт-Петербурге станцевали «домашние дела» на карантине

https://static.news.ru/photo/4679c0e0-7fc9-11ea-849a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Артисты ансамбля песни и пляски Западного военного округа в Санкт-Петербурге записали видео, на котором они танцуют и одновременно с этим занимаются обычными домашними делами, находясь на самоизоляции.

Представители пресс-службы ЗВО в разговоре подчеркнули, что таким образом творческий коллектив призвал жителей города на Неве оставаться дома во время пандемии коронавирусной инфекции. На записи артисты ансамбля песни и пляски параллельно с танцем шьют защитные маски, убираются дома, наливают чай, делают ремонт и даже укачивают младенцев.

Благодарим мужественных врачей и военнослужащих, выполняющих воинский долг на территории России и за её пределами, — передают сообщение творческого коллектива «Невские Новости».

Отмечается, что видео смонтировано под песню из художественного фильма «Девчата». Однако в середине ролика танцоры показывают движения коллектива Little Big под нашумевший трек Uno.

Как ранее передавал NEWS.ru, врач-реаниматолог из Морозовской больницы Ленинградской области Никита Запасников записал на видео обращение в стихах, в котором он попросил россиян соблюдать режим самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции.