Артисты Подмосковья дали большой концерт для участников СВО в Луганске

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Сергей Куприк

Депутат Совета городского округа Химки Артур Каримов организовал концерт в Луганске для военнослужащих, передает «Подмосковье сегодня». Порадовать бойцов приехали лидер группы «Лесоповал» Сергей Куприк и экс-солистка «Лицея» Светлана Беляева.

На концерте бойцов порадовали Светлана Беляева с группой «Белый свет». Также выступил сам Сергей Куприк: он спел песню и поздравил бойцов с Новым годом. А после концерта всем зрителям раздали «добрые подарки», — рассказал Каримов.

Депутат добавил, что военнослужащим подарили поделки и рисунки, сделанные детьми. Всего на концерт пришли около 100 человек опытных штурмовиков, и каждому вручили такой «душевный привет». Каримов уточнил, что презенты передали и бойцам, которые сейчас находятся в госпитале.

Ранее солистка группы «Мираж» Светлана Разина критично отозвалась о концертах, которые ее коллеги проводят в зоне боевых действий на Украине. По словам певицы, в действиях таких артистов нет героизма, а проведение подобных мероприятий является дурью. Разина призналась, что и ей предлагали выступить перед военными России, но она отказалась. Артистка добавила, что на фронте в принципе не должно быть «песен и плясок» с участием эстрадных исполнителей.