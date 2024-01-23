Артиллерия ВДВ уничтожила отделение ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Артиллеристы ВДВ в составе группировки войск «Днепр» уничтожили отделение ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Удары наносились при помощи 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».

Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований. <...> Точным огнем по заданным координатам было уничтожено отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра, — говорится в сообщении.

Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата. Дрон также зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Командир орудия с позывным Куст отметил, что в основном подразделению приходится работать по артиллерии противника, наиболее часто под огнем оказываются минометы, а также лодки, лодочные станции, склады боеприпасов и пехота.

Кроме того, экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил России поразили военнослужащих и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. В Минобороны отметили, что полет прошел в штатном режиме, без происшествий.