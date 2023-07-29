Артиллерия плотным огнем ударила по украинским ДРГ под Херсоном Артиллерия группировки «Днепр» накрыла плотным огнем украинскую ДРГ в Херсонской области

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Артиллерия российской группировки войск «Днепр» плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в Херсонской области, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его словам, разбит командно-наблюдательный пункт диверсантов около поселка Садового.

Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов, — отметил майор.

Кодрян добавил, что на Херсонском направлении подразделения «Днепра» также наносили удары по скоплению живой силы противника у населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. Удалось уничтожить два минометных расчета, автомобильную технику и личный состав подразделения ВСУ, заключил начальник пресс-центра.

Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили диверсионную группу ВСУ на Херсонском направлении, готовящуюся высадиться ночью. Диверсанты были обнаружены у Антоновского моста.