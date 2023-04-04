Артиллеристы ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районе Гуляйполя РИА Новости: артиллеристы ВС РФ уничтожили 15 солдат ВСУ в районе Гуляйполя

Фото: Министерство обороны РФ

Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что артиллеристы ВС РФ нанесли огневое поражение скоплению украинских войск в районе Гуляйполя. По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате точных ударов на Запорожском направлении уничтожены до 15 солдат ВСУ.

На Запорожском направлении в ходе доразведки района беспилотной авиацией было вскрыто скопление до 50 боевиков, четырех единиц боевой техники в районе населенного пункта Гуляйполе. Расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста» было нанесено противнику огневое поражение. По данным радиоперехватов, уничтожено до 15 боевиков и один автомобиль, — подчеркнул Гордеев.

Он добавил, что также на Запорожском направлении прицельный удар по взводному опорному пункту противника нанесли расчеты российских орудий «Гиацинт-Б». В районе населенного пункта Малые Щербаки уничтожены до десяти украинских военных и артиллерийское орудие «Нона-СВК».

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы в ночь на 31 марта ударили по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном. В результате удара было уничтожено более десятка военных автомобилей, а также ликвидированы и ранены бойцы ВСУ.