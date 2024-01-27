Российские артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Самоходные гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» из состава войск группировки «Запад» успешно выполнили огневые задачи на Купянском направлении, уничтожив минометный расчет и замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Представители военного ведомства подчеркнули, что данные, полученные в реальном времени с беспилотных летательных аппаратов, подтвердили успешное устранение выявленных целей.

На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» при выполнении огневых задач уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции подразделения ВСУ, — отметили в Минобороны РФ.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» опубликовал видео поражения опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении. На кадрах были показаны удары по расположениям противника расчетами гаубиц «Мста-Б» ВС РФ.

Кроме того, военкор Андрей Руденко показывал видео с украинской артиллерийской установкой M777 производства США, подбитой российскими военными в зоне СВО. При этом, по данным The Wall Street Journal, в Великобритании решили возобновить производство деталей для систем M777 на фоне украинского конфликта.