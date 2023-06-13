Артиллеристы РФ уничтожили на Запорожском направлении до 20 бойцов ВСУ Артиллерия РФ уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили на Запорожском направлении пункт временной дислокации украинских военных и взводный опорный пункт ВСУ. При этом противник потерял до 20 человек личного состава, сообщает РИА Новости.

Сегодня благодаря грамотным и уверенным действиям расчета «Торнадо-Г» был уничтожен пункт временной дислокации противника. Численностью примерно до 15 человек и до двух бронеавтомобилей, — отметил командир артиллерийского расчета.

По его словам, самоходная артиллерийская установка «МСТА-С» поразила украинский взводный опорный пункт. Там погибло «от трех до пяти человек личного состава».

Командир уточнил, что его «орудие отработало идеально». Расчет действовал «быстро и четко».

Ранее сообщалось, что два украинских экипажа БМП сдались в плен российским силам в районе Авдеевки в ДНР. Сдача в плен произошла из-за невозможности спасти раненных на украинской стороне.