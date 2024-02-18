Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили расчет гаубицы ВСУ МО: группировка «Запад» уничтожила расчет гаубицы ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил артиллерийское орудие Д-30 ВСУ вместе с личным составом на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Уточняется, что российские военнослужащие после получения координат незамедлительно навели орудие на цель, передает РИА Новости.

На Купянском направлении в зоне СВО на одном из участков разведкой артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены координаты огневой позиции расчета артиллерийского орудия Д-30 ВСУ, — сообщили в МО РФ.

Ранее ударная группа авиации Воздушно-космических сил России поразила живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ. По данным ведомства, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. После нанесения удара пилоты выполнили противоракетный маневр и вернулись на точку базирования.

Также вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении. Кроме того, российские ударные вертолеты ликвидировали опорный пункт Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Для нанесения удара использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8.