Артиллеристы группировки «Юг» сорвали ротацию ВСУ у Первомайского

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Расчеты гаубиц Д-20 Южной группировки войск сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Первомайского на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки войск «Юг» продолжают выполнять там огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ. Бойцы разрушают также оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, уничтожают вооружение, военную технику и огневые средства противника.

Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 Южной группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе села Первомайского, — говорится в сообщении ведомства.

Командир артиллерийского расчета с позывным Буря рассказал, что сейчас его бойцы поддерживают наступательные действия пехоты к Первомайскому. Он добавил, что чем дальше удастся отодвинуть противника, тем спокойнее будет в Донецке, Макеевке и Горловке.

Снайперы Вооруженных сил России сбили в зоне СВО американский беспилотник Puma, а во время эвакуации группы БПЛА ликвидировали 24 солдата ВСУ, в числе которых были наемники. Руководитель боевой группы, получивший ранение в ходе столкновения, уточнил, что дрон отправили на изучение. Снайпера представили к высокой государственной награде.

Также стало известно, что за минувшие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до 210 военнослужащих, четыре САУ, арторудие и шесть минометных расчетов. Были также ликвидированы станция РЭБ и два склада боеприпасов.