Герой России Жога рассказал, о чем говорил с Путиным Жога: Путин интересовался интеграцией ДНР и России

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Владимир Путин и Артем Жога

Перед тем как президент России Владимир Путин заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы в 2024 году, он интересовался вопросами глобального характера, рассказал руководителю Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину Герой ДНР экс-комбат батальона «Спарта» Артем Жога. В частности, глава государства задал вопрос об интеграционных процессах между Россией и ДНР.

В беседе Владимир Владимирович позадавал много вопросов глобального характера. Поинтересовался, как мы живем, как идет интеграция, законотворческая деятельность в плане новой моей деятельности. Ну и ответил на мой самый главный вопрос положительно, что вселило надежду, что справедливость восторжествует и мы доведем все это дело (СВО. — NEWS.ru) до конца, — отметил Жога.

Именно в разговоре с Артемом Жогой Владимир Путин заявил о своем решении участвовать в выборах президента. Это произошло после церемонии вручения медалей «Золотая звезда».

Ранее Артем Жога признался, что нарушил протоколы при обращении к президенту. По его словам, он обратился к верховному главнокомандующему ВС РФ в неуставной форме.