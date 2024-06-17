Артамонов заявил, что над Липецком подавлены еще два беспилотника

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов. По его данным, жертв нет.

На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, — добавил он.

Ранее Артамонов сообщал о глушении двух беспилотников. До этого над территорией Краснодарского края была сбита воздушная цель, информировала пресс-служба Минобороны России. Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны в субботу, 15 июня, сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, заявляли в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

В городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии, заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков. У пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, уточнил он.