Губернатор раскрыл, что произошло на заводе в Липецке Артамонов: на территории НЛМК обезвредили части подавленного дрона

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Новолипецкий металлургический комбинат

На территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обезврежены части подавленного беспилотника, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В своем Telegram-канале глава региона уточнил, что дрон обезвредили дистанционно, пострадавших нет. На работу комбината существенного влияния инцидент не оказал, добавил он.

На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА. Пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано, — написал он.

Ранее Telegram-канал Mash проинформировал о сильном пожаре, который произошел на территории Новолипецкого металлургического комбината. Канал также привел свидетельства очевидцев, которые указали, что перед пожаром над городом раздалось несколько взрывов.

Позднее Артамонов прокомментировал происшествие, рассказав, что возгорание произошло в одном из цехов. Глава Липецкой области также отметил, что по не подтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата.

В начале февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения дрона ВСУ. По его словам, противник ударил по Калачевскому району и району Заканалья, атаки были отражены силами ПВО и РЭБ.