Армия Украины отступила на правый берег Днепра в районе Казачьих Лагерей «Иди и смотри»: армия РФ выбила ВСУ на правый берег Днепра у Казачьих Лагерей

Фото: МО Украины

Военнослужащим Вооруженных сил России удалось выбить украинских солдат к правому берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По его данным, украинцы пытались закрепиться в селе несколько дней, однако им так и не удалось этого добиться. В Министерстве обороны РФ не комментировали эту информацию.

ВСУ несколько дней пытались закрепиться в районе Казачьих Лагерей. Сегодня были окончательно выбиты, — заявил источник канала.

Вместе с тем авторы Telegram-канала отмечают, что ВСУ продолжают пытаться высадить десант на территории Херсонской области. Подразделения противника обстреливаются российской артиллерией.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины задействовали последнее крупное резервное подразделение в районе населенного пункта Работино Запорожской области. По словам обозревателя издания Forbes Дэвида Экса, оно укомплектовано боевыми машинами иностранного производства, в том числе американскими Stryker. Экс считает, что Киев отправляет в бой последние силы, что может поставить его в затруднительное положение. В частности, контрнаступление ВСУ может потерять темп, считает он.