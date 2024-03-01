Армия России взяла под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ у Часова Яра Кимаковский: ВС РФ взяли под огневой контроль пути снабжения ВСУ у Часова Яра

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

Вооруженные силы России установили огневой контроль над участком дороги в районе Часова Яра, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ используют этот путь для снабжения своей группировки в данном районе.

Наши ребята взяли под огневой контроль участок дороги к Часову Яру, — заявил Кимаковский.

Перед этим советник главы ДНР сообщил, что российские войска уничтожили колонну бронетехники и личного состава ВСУ в районе Часова Яра. По словам донецкого чиновника, украинские военные пытались замаскироваться, но у них не получилось.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Александр Гордеев сообщил, что в течение суток подразделения российских войск отразили две атаки противника на Южно-Донецком направлении. По его словам, ВС РФ также пресекли две попытки ВСУ провести ротацию военнослужащих в районах Малиновки и Ровнополя.

Между тем военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что одной из причин успешной операции российской армии по взятию Авдеевки стал заснувший украинский пулеметчик. По словам военкора, военнослужащие ВС РФ «сняли» бойца ВСУ на подходе к городу, после чего оборона укрепрайона начала сыпаться.