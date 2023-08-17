Армия России уничтожила артиллерийскую установку ВСУ в Херсонской области ТАСС: российские военные уничтожили украинскую САУ «Акация» в Херсонской области

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил России успешно уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Акация», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсонской области. Кроме того, в островной зоне региона уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Отмечается, что в ходе боевых действий также были уничтожены два 120-мм миномета с боекомплектом. Противник понес потери в личном составе. Также были нанесены удары по позициям Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что командование ВСУ может задействовать британские танки Challenger 2 на Ореховском направлении. Эта бронетехника обладает рядом недостатков. В частности она отличается низкой скорострельностью в сравнении с российскими танками, что обусловлено сложным устройством механизма заряжания, рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Российская армия ранее уничтожила украинский ударный беспилотник, попытавшийся атаковать территорию страны. По данным Министерства обороны РФ, дрон был сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.