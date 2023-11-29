Армия России провела успешную контратаку на Запорожском направлении «Иди и смотри»: ВС России успешно контратаковали в районе Работино

Фото: МО РФ

Российским войскам удалось успешно контратаковать противника в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Взяты несколько опорников ВСУ, — приводит канал слова источника.

По словам собеседника «Иди и смотри», также российские войска отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщал, что российские войска продолжают серию контратак на линии Копани — Работино — Новопрокоповка — Вербовое и перехватывают инициативу. Канал опубликовал кадры, на которых военнослужащие Южного военного округа контратакуют украинские силы на Запорожском направлении. По данным «Военкоров Русской Весны», продвижение российских войск на ряде участков составило до 800 метров.

28 ноября Telegram-канал «Архангел спецназа Z» показал на видео подбитую технику ВСУ на Запорожском направлении. По информации канала, ВС РФ заняли участок лесополосы, который был утрачен в начале украинского контрнаступления. Канал сообщал, что российские военные в ходе боев уничтожили автомобиль HMMWV и боевую бронированную машину «Козак».