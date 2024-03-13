Армия России прорвала оборону ВСУ в Запорожской области Рогов: ВС РФ прорвали линию фронта на двух направлениях в Запорожской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские военные прорвали оборону ВСУ на нескольких участках фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские войска спешно возводят новые укрепления за линией фронта.

Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах, — сообщил Рогов.

По его словам, украинские военные вкапывают железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роют траншеи и противотанковые рвы, а также прокладывают коридоры связи, опасаясь наступления российских войск.

Ранее Рогов рассказал, что ВС России наносят превентивные удары по фортификационным сооружениям, возводимым ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Глава движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что силы РФ не позволяют противнику сомкнуть линии, нанося удары фугасными авиабомбами с помощью авиации.

Военкор Влад Андрица ранее опубликовал видео поражения блиндажа ВСУ в южной части населенного пункта Работино. По позиции противника был нанесен удар российским дроном-камикадзе.