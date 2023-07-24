Армия России нанесла удар по складу боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по складу ВСУ, расположенному неподалеку от Антоновского моста в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в региональных экстренных службах. По их данным, на складе хранились боеприпасы и лодки, предназначенные для украинских военных. Также армии РФ удалось предотвратить проникновение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на свою территорию. В Минобороны России данная информация официально не подтверждена.

На Херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский. Расчетом FPV-дрона уничтожена одна лодка и шесть боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru). Авиацией был уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Антоновка, — сказал собеседник.

По его данным, в результате ударов по складу с боеприпасами были убиты 15 украинских военнослужащих и уничтожены пять лодок. В районе населенного пункта Антоновка уничтожены 120-мм миномет и боекомплект к нему. Шесть солдат ВСУ погибли, двое получили ранения различной степени тяжести.

Российский беспилотник «Ланцет ВДВ» ранее успешно уничтожил немецкий танк Leopard в районе села Работино на Запорожском направлении. Украинская армия пытается провести ротацию, однако им мешают FPV дроны.