Армия России использует «плащи-невидимки» в зоне СВО Боец Призрак: при штурмах Северного и Тоненького использовали «плащи-невидимки»

Фото: МО РФ

Во время ночных штурмов Северного и Тоненького уральские штурмовики группировки «Центр» применили так называемые «плащи-невидимки», рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Призрак. По его словам, так им удалось прятаться от тепловизоров.

Ночью от «теплака» (тепловизора. — NEWS.ru) мы прятались, у меня есть такой «плащ-невидимка». <...> Если у тебя его нет, то ты ныряешь в блиндаж, где начинается «разбор тебя», — подчеркнул боец.

Одной из главных проблем при штурме Призрак назвал незаметный подход к позициям противника. При таком раскладе «плащи-невидимки» являются необходимой амуницией, добавил он.

Ранее российские десантники, находясь под огнем противника, взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки в ДНР. Позицию обнаружила снайперская группа с подразделениями прикрытия уссурийского десантно-штурмового соединения. Они же заняли опорный пункт после успешно проведенной операции. Некоторые украинские военные сдались в плен. В Минобороны отметили, что остатки украинской пехоты отступили, бросив товарищей.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко показал, как военнослужащие Воздушно-космических сил России атаковали расположения украинских войск на Донецком направлении. Пилоты штурмовиков Су-25 ударили ракетами по замаскированной технике и личному составу подразделений противника, констатировал он.