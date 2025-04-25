Армия России добивает остатки сил ВСУ в Курской области ВС России выбивают украинские войска из последних пунктов в Курской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские войска завершают зачистку украинских подразделений в Курской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным источника, в регионе идут бои за последние населенные пункты, где закрепились украинские силы. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Российские части закрепились в окрестностях хутора Олешня и выбивают ВСУ, — говорится в публикации.

По информации канала, в районе Горналя продолжаются активные боевые действия, успех которых может привести к полному освобождению Курской области. Российские силы также развивают наступление в Сумской области, чтобы создать буферную зону вдоль границы и снизить угрозы со стороны ВСУ.

Ранее подразделения ВДВ РФ нанесли ракетный удар по скоплению украинской пехоты в курском приграничье, используя РСЗО «Град». По данным Минобороны, координаты противника, пытавшегося закрепиться в лесном массиве, были получены с помощью беспилотников-разведчиков. Артиллеристы оперативно выдвинулись на позицию и точным залпом уничтожили цель.

До этого российские войска нанесли удар по химическому заводу в Павлограде, который производил твердое топливо для ракет ВСУ. Как заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, уничтожена значительная часть производственных мощностей и склад с готовыми ракетами для РСЗО, предназначавшимися для линии фронта.