Армия РФ эвакуирует жителей Волчанска по мере продвижения Ганчев: ВС РФ продвигаются в Волчанске и помогают эвакуировать местных жителей

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ успешно продвигаются в Волчанске, попутно помогая выбраться из населенного пункта местным жителям, рассказал в эфире Rutube-канала «Соловьев Live» глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, часть граждан осталась в городе после принудительной эвакуации со стороны украинских властей.

Наши бойцы активно продвигаются, зачищая улицу за улицей, дом за домом. Находят мирных жителей и помогают им в случае необходимости эвакуироваться. Уже проведена определенная работа совместно с белгородской администрацией, с МЧС, — обратил внимание Ганчев.

Ранее политолог Сергей Марков предупредил, что жителям Харькова необходимо как можно быстрее покинуть город. По его мнению, там могут начаться такие же бои, как в Мариуполе, когда Вооруженные силы Украины использовали мирных граждан в качестве живого щита. Кроме того, Марков предположил, что власти Киева начнут задерживать харьковчан.

До этого эвакуацию населения начали проводить в городах Белополье и Ворожба в Сумской области Украины. Глава местной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх предложил желающим выехать из населенных пунктов обратиться к старостам и председателям общин.