Архитектор случайно обезглавил человека под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Выборгском районе Ленобласти петербургский архитектор переехал человека, лежащего на дороге, сообщает «Фонтанка». В результате ДТП пешеход оказался обезглавлен. Инцидент произошел вчера, 25 декабря, на 23-м километре автодороги Ушково — Гравийное.

По предварительной версии, 41-летний архитектор из Петербурга ехал от поселка Ольшаники в сторону Первомайского на внедорожнике EXEED и не заметил, что на проезжей части лежит человек.

По факту случившегося проводится проверка. По информации издания, в 2022 году водителя 32 раза привлекали к ответственности за превышение скорости — штрафы он исправно оплачивал.

Накануне в Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов на переходе на пересечении 26-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. На опубликованных кадрах видно, как водитель красного авто въехал в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

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