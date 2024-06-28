Археологи обнаружили 17 древних захоронений в российском регионе 17 древних захоронений нашли в Краснодарском крае

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Археологи в Краснодарском крае обнаружили захоронения, относящиеся к раннему бронзовому веку, сообщили в администрации региона. Исследования проводились на месте двух курганов между Тимашевском и хутором Ленинским. В результате удалось обнаружить 17 погребений, а также различные культовые сооружения и предметы, используемые в хозяйственных целях.

Среди находок были украшения и бронзовые сосуды, игральные кости, железный меч и копье, а также разнообразная керамика. Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов отметил, что после дополнительной обработки находки будут переданы в государственную коллекцию музея. Он также уточнил, что в регионе работают более 200 археологических экспедиций ежегодно.

Ранее могилу с кочевником, на месте головы которого был череп барана, обнаружили археологи во время исследования погребений жужанского времени комплекса Чобурак I в Чемальском районе Республики Алтай. По версии ученых, свою голову мужчина мог потерять в бою, а голова животного стала имитацией.

До этого пепел человека обнаружили в самом древнем вине в мире, которое нашли в гробнице Кармоны на юге Испании. Возраст найденной учеными жидкости может составлять около двух тысяч лет. Анализ показал, что минеральный солевой состав жидкости похож на вина фино, которые производят в бывшем регионе Баэтик. До этого старейшим вином возрастом около 1,7 тысячи лет считалась «винная бутылка Шпейера» из гробницы в немецком городе Шпейер.