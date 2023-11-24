Археологи нашли старинные артефакты в центре Рязани В ходе раскопок в центре Рязани обнаружены сосуды и статуэтки XIX века

Фото: vk.com/oldryazanexped

В ходе археологических работ в центре Рязани исследователями были обнаружены предметы быта XIX века, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на информацию группы «Старорязанской археологической экспедиции» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что раскопки проводятся рядом с железнодорожным вокзалом Рязань-1.

Несмотря на то, что зима не просто на пороге, а уже, можно сказать, началась, наша экспедиция продолжает полевые исследования. Сейчас мы работаем в самой Рязани, рядом с вокзалом Рязань-1. Материалы поздние, но они все равно будут изучены, — отмечается в публикации.

Как сообщает издание, находки представляют собой стеклянные сосуды и статуэтки. В XIX веке на территории, где сегодня работают археологи, располагалась Троицкая слобода.

Ранее археологи обнаружили в море в районе северо-восточного побережья итальянского острова Сардиния клад с монетами времен Древнего Рима. По словам специалистов, этот клад можно считать рекордным: согласно предварительным подсчетам, он содержит от 30 до 50 тысяч бронзовых монет начала IV века нашей эры. Этот показатель гораздо больше клада из Великобритании — там в 2013 году нашли порядка 23 тысяч бронзовых монет Римской империи под названием фоллис.