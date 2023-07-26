Археологи изучат главную линию обороны средневекового городища в Крыму Археологи КФУ изучат главную линию обороны средневекового городища на плато Мангуп

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Плато Мангуп

Археологи Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ) начали изучение главной линии обороны средневекового городища на плато Мангуп, которое является одним из самых масштабных сооружений времен Византийской империи. Раскопки объекта проводятся под руководством сотрудника Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ Антона Душенко. Исследование должно помочь ученым понять стратиграфию внутри стены, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как уточняет издание, на данный момент археологам уже удалось расчистить шесть сохранившихся участков. Оборонительная стена была обнаружена в 70-е годы XX века. На тот момент было произведено исследование только внутренней части городища. Теперь ученые решили заняться изучением внешней части оборонительной стены.

Российские ученые в январе 2023 года обнаружили в Египте могилы, в которых похоронены мальчик со 142 собаками, висельник со стрелой в груди и мужчина с головой, изрубленной саблей. Их нашли при раскопках в оазисе Фаюм, где ученые исследуют мумии, чтобы узнать, как жили египтяне. Научный руководитель Центра египтологических исследований РАН Галина Белова сообщила, что на двух телах заметны признаки насильственной смерти, при этом всех покойных мумифицировали спустя какое-то время.