Архангельского замглавы уголовного розыска нашли мертвым в поезде Замглавы уголовного розыска по Архангельской области нашли мертвым в купе поезда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На железнодорожной станции в Архангельске в купе поезда нашли тело сотрудника регионального управления МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следственный комитет начал проверку.

Отмечается, что речь идет о заместителе начальника управления уголовного розыска УМВД по области. Его труп обнаружили 21 ноября. Другие подробности не приводятся.

Telegram-канал Baza пишет, что 44-летний полковник Константин Пантелеев мог совершить суицид, когда возвращался из отпуска в Москве. По его данным, у сотрудника МВД не было финансовых проблем, конфликтов на работе или болезней. Как отмечает канал, предсмертной записки также не было обнаружено.

Ранее тело полномочного министра посольства Эквадора в России Хорхе-Патрисио Таласиоса-Порраса обнаружили в квартире в центре Москвы. По информации Telegram-канала SHOT, причиной его смерти, предварительно, стала сердечная недостаточность.

Дипломат перестал выходить на связь с 10 октября. Взволнованные коллеги приехали к нему на квартиру на Кривоарбатском переулке и нашли его мертвым. Признаков насильственной смерти на теле полномочного министра не обнаружено. Полиция начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства смерти дипломата.