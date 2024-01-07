Архангельцы остались без воды на Рождество В Архангельске из-за аварийных работ 25 домов остались без воды в минус 15

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В округе Варавино-Фактория в Архангельске в -15 градусов 25 домов, в основном многоквартирных, остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщила пресс-служба ООО «РВК-Архангельск». По ее данным, с 14:00 до 16:00 к зданиям будет осуществлен подвоз воды.

В связи с аварийно-восстановительными работами у дома проспект Ленинградский 273 к. 1 отключено водоснабжение 7 января с 09:30 мск до окончания работ по адресам: проспекты Ленинградский <...>; Воронина, — говорится в сообщении.

При этом люди остались без воды во время холода. По информации Севгидромета, в Архангельске установились рождественские морозы. Температура воздуха опустилась до -15 градусов.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на мэрию города сообщил, что помимо жилых домой воды лишились отделение полиции и окружная администрация. Власти рассчитывают, что последствия коммунальной аварии устранят 7 января.

Ранее тысячи жителей Подольска остались без отопления из-за аварии в местной котельной. В Химках и Раменском граждане также жаловались на отсутствие отопления и света.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что от подмосковных властей сутки скрывали ситуацию с теплоснабжением в Подольске. По его словам, правительство узнало о проблеме, когда получило обратную связь в соцсетях от граждан.