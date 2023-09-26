«Архангел спецназа»: ВСУ затаились на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил, что ВСУ не предпринимают наступательных действий и затаились на Запорожском направлении. По его данным, все заявления по поводу прорывов в районе населенного пункта Вербовое являются ложными. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Как пишет канал, по состоянию на 10:00 26 сентября личный состав ВСУ продолжают подвозить малыми партиями. Не стихают артиллерийские дуэли. Российские войска наращивают артобстрелы, не позволяя противнику продвигаться. По информации канала, ночью по скоплениям украинских военных отработали авиационными бомбами.

По данным канала «Архангел спецназа Z», ВСУ проводят ротации и разведку боем, кроме того, в сторону Вербового выехали три танка, два из которых были уничтожены. Уточняется, что российские десантники доблестно держат позиции.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ уничтожили опорный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Новодонецкого. Кроме того, расчетом артиллерийской установки «Малка» были поражены пункты временной дислокации украинских войск в Новомихайловке, Константиновке и Зеленом Поле.