Арестованы трое волгоградцев, не признающих Российскую Федерацию

https://static.news.ru/photo/5b51c98e-2a7a-11eb-a3fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде арестованы трое участников запрещённой экстремистской организации, которые не признают Российскую Федерацию как государство. Сообщается, что они также отрицают распад СССР.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, в ходе обысков у подозреваемых была обнаружена и изъята экстремистская литература, а также бланки для отказа от гражданства РФ, печати организации и прочие документы.

Как заявила глава объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Центральный районный суд Волгограда назначил подозреваемым меру пресечения. Они будут находиться под стражей до 18 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что получили тюремные сроки обвиняемые в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова. Они осуждены по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия.