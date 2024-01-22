Арестованы родители, подозреваемые в изнасиловании гостьи на глазах у детей В Азове арестовали супругов за изнасилование подруги на глазах у детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семейная пара, подозреваемая в изнасиловании подруги на глазах у малолетних детей, отправлена под арест на два месяца, пишет Telegram-канал Don Mash. По данным канала, трехлетний сын и семилетняя дочь супругов помещены в социально-реабилитационный центр. Родителей могут лишить прав на детей.

Как сообщает канал, чета пригласила знакомую отметить день рождения их сына. Однако когда женщина вошла в дом, хозяева заперли дверь на ключ, после чего избили гостью и надругались над ней. За происходящим наблюдали малолетние дети. Пострадавшую женщину спасли полицейские, которых вызвал ее сожитель, передает Don Mash.

Ранее стало известно, что житель Москвы изнасиловал молодого человека своей дочери, который пришел к ним в гости. По информации СМИ, с заявлением в полицию обратился пострадавший.

Инцидент произошел в столичном районе Митино. Молодой человек рассказал, что был в гостях у девушки, они выпивали вместе с ее 66-летним отцом. Потом, по словам пострадавшего, 66-летний мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на него и надругался. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.