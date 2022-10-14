Арестованы фигуранты дела о теракте на Крымском мосту «Интерфакс»: в Симферополе арестовали фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу пятерых фигурантов уголовного дела о террористическом акте на Крымском мосту, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленной источник. Отмечается, что подозреваемых арестовали до 8 декабря. В числе фигурантов указаны Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян.

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря, — рассказал собеседник агентства.

Информацию подтвердили адвокаты двоих фигурантов.

Служба национальной безопасности Армении ранее возбудила уголовное дело на основе публикаций о причастности гражданина страны к перевозке взрывчатых веществ, использованных во время теракта на Крымском мосту. СНБ начала делопроизводство по статьям «пособничество терроризму», «контрабанда взрывчатых веществ» и «подделка документов». Представители СНБ провели допросы, изучили документы.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.