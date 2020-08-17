Арестованы ещё 30 защитников шихана Куштау в Башкирии

https://static.news.ru/photo/ec00b62a-e0a1-11ea-aab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Башкирии принял решение об аресте ещё 30 участников акции протеста на шихане Куштау. Эта небольшая гора в Ишимбайском районе республики наряду с другими шиханами является уникальным природным объектом и символом региона. Холм намерена срыть Башкирская содовая компания. Акции протеста возле шихана шли несколько дней.

По данным правозащитников, суд уже рассмотрел несколько административных протоколов в отношении задержанных на Куштау.

Порядка 30 из них получили арест от одних суток до 15 суток. Часть арестованных содержится в Салавате, другие в Аургазинском районе и городе Стерлитамаке. В основном задержанные получили шесть суток ареста по административному делу о неповиновении законному распоряжению сотруднику полиции, — сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина, добавив, что все арестованные — мужчины.

Сегодня в суде Ишимбая продолжаются рассмотрения протоколов, но в основном людям уже выносят штрафы. Зульфия Гайсина также пояснила, что юристы СПЧ при главе Башкирии направили в суд жалобы на вынесенные решения по арестам.

Акции протеста у горы Куштау начались 3 августа, когда Башкирская содовая компания приступила к вырубке леса для проведения геологоразведки. 16 августа протестующие сломали заграждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками компании.

За всё время протестных акций у Куштау стражи порядка задержали от 70 до 90 человек.

Куштау и аналогичные шиханы — уникальные природные объекты. В 1950-х один из них, Шахтау, был взорван и срыт для производства соды. Оставшиеся шиханы охраняются и входят в перечень геологического наследия всемирного значения GEOSITES, который формируется и находится под эгидой Европейской ассоциации по сохранению геологического наследия ProGEO.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Башкирии Радий Хабиров принял решение приостановить работы в районе Куштау.