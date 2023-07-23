Арестованы двое фигурантов по делу о затонувшем в Финском заливе катере

Капитана затонувшего в Финском заливе катера задержали, сообщает 78.RU. По данным издания, 39-летний мужчина после происшествия, повлекшего смерть одного человека, пытался сбежать. Кроме того, задержан второй фигурант уголовного дела — 44-летний мужчина, арендовавший катер у собственника. Сотрудники следственного управления на транспорте продолжают собирать материалы по факту произошедшего.

Сегодня следователем совместно с представителями ГИМС МЧС России будут приняты меры к поднятию судна и его обследованию. Также следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанным, — говорится в сообщении.

Издание также утверждает, что сегодня, 23 июля, совместно с МЧС планируется поднять затонувшее судно.

Инцидент случился вечером, 21 июля, в Петровском фарватере близ намыва на Васильевском острове. На борту маломерного судна Сarver 41 находились девять человек. По одной из версий, у катера могла лопнуть выхлопная труба. Один пострадавший пассажир катера умер в больнице.

Ранее стало известно, что круизный теплоход «Москва 208» врезался в бетонный пирс в Ярославле. Инцидент произошел при швартовке на Волге. В момент ЧП на борту теплохода находился 81 человек. В результате происшествия три пассажира пострадали.