Арестованный замглавы Владивостока оказался замешан в махинациях с землей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключенный под стражу замглавы Владивостока Алексей Ляйфер участвовал в махинациях с землей, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края. В 2021 году он убедил находящегося у него в подчинении работника горадминистрации принять незаконное решение, согласно которому группа граждан на льготных условиях получила в собственность земельный участок во Владивостоке.

В результате подстрекательства в январе 2022 года в собственность граждан незаконно передан земельный участок, площадью более 9 тысяч кв. м, по цене, составляющей 5% его кадастровой стоимости, что повлекло непоступление в бюджет города более 20 млн рублей, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ляйфер также обвиняется в получении взятки в крупном размере. В прокуратуре пояснили, что незаконное вознаграждение было выплачено чиновнику от представителя юридического лица за содействие в заключении договора аренды земельного участка на территории краевой столицы.

Накануне стало известно, что Фрунзенский суд Владивостока принял постановление об аресте Ляйфера. Под стражей он будет находиться два месяца.