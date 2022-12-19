Арестованный за фейки об армии кировский активист сообщил про угрозы в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активист из Кирова Ричард Роуз, арестованный по делу о фейках о действиях Вооруженных сил России, передал из СИЗО журналисту издания «7×7» письмо, где попросил помощи адвоката. По словам Роуза, ему угрожают «перекрытием всех каналов связей» и «физической расправой».

Очень прошу, пусть меня навестит адвокат, взялись за старое, угрожают, но на этот раз уже физической расправой, — пишет активист.

Обвинения мужчина назвал сфабрикованными.

Роуз восемь месяцев находится в СИЗО, куда его поместили по статье 207.3 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации». Против него также возбуждено второе уголовное дело за оправдание терроризма.

Ранее стало известно, что Московский городской суд отклонил жалобу журналистки Александры Баязитовой на продление ее ареста. При этом срок ее содержания под стражей был сокращен на один день, до 6 января. Баязитова обвиняется в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.