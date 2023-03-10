Арестованный грузчик рассказал о пытках в полиции

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На Кубани 38-летний грузчик Евгений Скиданов четвертый год находится в СИЗО по делу об убийстве его знакомой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам мужчины, в полиции его пытались заставить взять вину на себя и применяли к нему пытки.

Помимо работы грузчиком на заводе, у Скиданова был еще собственный бизнес по производству комбикорма. В этой работе ему помогали две женщины, одна из которых пропала в 2014 году. Осенью 2019 года Скиданова задержали сотрудники полиции. Они доставили мужчину в подвал местного ОВД, где избивали и пытали, в том числе с применением электрического тока.