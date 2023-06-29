Арестована чиновник из Карачаево-Черкесии по делу о крупном хищении Зампред правительства КЧР Гербекова и еще шесть человек задержаны по делу о хищении более 100 млн рублей

Фото: kchr.ru

Ирина Гербекова

Сотрудники ФСБ и МВД задержали преступную группу из семи человек в Карачаево-Черкесии по подозрению в хищении денег, выделенных на развитие здравоохранения в регионе, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По данным ведомства, сумма ущерба оценивается свыше 100 млн рублей. Члены группы подозреваются в хищении средств федерального бюджета, выделенных в том числе на закупки лекарств, медоборудования и выплату зарплаты медикам.

Совместно выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства КЧР, — сказала Волк.

Представитель МВД пояснила, что в составе банды были сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также бизнесмены.

В МВД не стали раскрывать имена задержанных, однако по информации РИА Новости, одной из них оказалась зампред правительства республики Ирина Гербекова.

28 июня Telegram-канал Baza сообщил, что против Гербековой возбуждено уголовное дело, в котором она проходит обвиняемой в создании преступного сообщества. Ее подозревают в крупных хищениях во время работы главврачом Черкесской республиканской клинической больницы. По версии следствия, Гербекова в бытность главврачом больницы создала преступное сообщество, в которое вошли главный бухгалтер, кассир и несколько предпринимателей.