SHOT: арестован рецидивист, поджигавший оборудование на ж/д в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования этим летом в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. По сведениям канала, вероятный поджигатель имеет за плечами внушительный список судимостей.

Канал пишет, что 26-летнего уроженца поселка Пено Тверской области Валерия Нечаева арестовали 25 октября в Петербурге. В июле, как считает следствие, он поджег релейный шкаф на перегоне Славянка — Обухово.

Задержанный был многократно судим, последний раз против него возбуждали дело по статье о краже, однако Нечаеву удалось скрыться от суда и пуститься в бега. В отношении него возбуждено новое уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Эта диверсия была совершена на 13-м км железнодорожного перегона Славянка — Обухово в июле. Как писал SHOT, злоумышленники отогнули дверцу релейного шкафа, залили туда горючее и подожгли. Также они облили воспламеняющейся смесью батарейный шкаф, находящийся в нескольких метрах от релейного, но поджечь его не смогли. На месте были найдены следы горюче-смазочных материалов, окурки и пакет.

Ранее в Томской области полицейские задержали подростка, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге. Несовершеннолетний собирался совершить диверсию на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2. Подозреваемому предъявили обвинения, он заключен под стражу.