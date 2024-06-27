Арестован еще один фигурант дела о смертельном пожаре во Фрязино Представителя собственника здания во Фрязино отправили под арест

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Суд заключил под стражу Антона Спешилова — представителя собственника здания во Фрязино, где из-за пожара погибли шесть человек, сообщает газета «Известия». Мужчина проведет в СИЗО до 24 августа.

На заседании суда выяснилось, что Спешилов знал лично всех жертв. Также отмечается, что фигурант находился в момент пожара на объекте — он дал команду охраннику для оповещения граждан о ЧП. Кроме того, мужчина не скрывался от полиции и сразу собрал все необходимые документы.

Ранее суд арестовал замгендиректора компании «Исприн», которая управляла сгоревшим зданием во Фрязино, Юрия Фомина. Мужчина будет оставаться под стражей до 24 августа. Отмечается, что Фомин также сам приехал в отделение полиции и передал сотрудникам правоохранительных органов документы. С 19 февраля 2024 года по условиям договора «Исприн» не несет ответственности за здание.

Пожар в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино начался днем 24 июня. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из горящего помещения спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации.