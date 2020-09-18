Арестован экс-министр лесного хозяйства Красноярского края

https://static.news.ru/photo/0ce4fa10-fa45-11ea-8fca-fa163e074e61_660.jpg Фото: krskstate.ru

Железнодорожный районный суд Красноярска 20 сентября арестовал бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, которого подозревают в коррупции.

Маслодудова Железнодорожный районный суд сегодня заключил под стражу до 17 ноября 2020 года, — цитирует сообщение пресс-службы суда «Интерфакс-Сибирь».

Маслодудова задержали 19 сентября, его подозревают в том, что с марта 2018 до марта 2020 года он покровительствовал лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил предприятием сам его близкий родственник. За два года, как считает следствие, учредители передали брату чиновника более семи млн рублей, четыре из которых он отдал Маслодудову.

В силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг», — уточнили в суде.

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), его брат также арестован по делу о незаконных рубках и посредничестве в коррупции. 15 сентября Маслодудова ушёл с поста министра «по собственному желанию», соответствующий указ подписал губернатор.

Как писал NEWS.ru ранее, 17 сентября замглавы администрации Воронежа задержали по подозрению в присвоении и растрате. По версии следствия, Владимир Левцев похитил более 1,5 млн рублей на должности директора ГУП «Облкоммунсервис».