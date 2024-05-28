Арестован экс-мэр российского города Mash Gor: бывшего мэра Магаса арестовали за хищения и превышение полномочий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash Gor сообщил, что бывшего мэра Магаса арестовали в Ингушетии. По данным канала, он будет находиться в СИЗО два месяца.

По информации канала, бывшего градоначальника подозревают в превышении полномочий и хищениях из бюджета, по предварительным данным, он устраивал махинации через благотворительный фонд.

Позже Mash Gor сообщил, что арестованный скрылся от полиции и его объявили в федеральный розыск.

Ранее районный суд Твери отказал в УДО бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному за коррупцию на 12,5 года колонии строгого режима. Против удовлетворения ходатайства выступили представители прокуратуры и колонии. Сам экс-мэр в заседании не участвовал.

Урлашова признали виновным по делу о коррупции в 2016 году. По версии следствия, он и несколько подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 млн рублей у предпринимателя, обещав участие в реализации муниципального проекта. Урлашов сообщал, что деньгами его просто хотели отблагодарить. В 2021 году он уже подавал ходатайство об УДО, но потом отозвал его.