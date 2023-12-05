Суды арестовали более 300 объектов компании Гольдмана В Красноярске суды арестовали имущество компании Гольдмана на 830 млн рублей

Суды в Красноярском крае наложили арест на имущество холдинга Goldman Group на общую сумму 830 млн рублей в рамках расследования уголовного дела в отношении его бенефициара и экс-депутата регионального законодательного собрания Романа Гольдмана, сообщил начальник красноярского главка МВД Александр Речицкий. Бизнесмена намерены объявить в международный розыск.

Наложен арест на 383 объекта стоимостью около 830 млн рублей, принадлежащих «Голдман Групп». Арестовано в том числе и личное имущество Романа Гольдмана — 6 объектов общей стоимостью 3,5 млн рублей. Готовится арест 136 транспортных средств и специальной техники на общую сумму более 210 млн рублей, — сказал он.

Полиция установила, что Гольдман находится не в России, заявил Речицкий. По его словам, экс-депутат 30 октября вылетел из Красноярска в Москву, далее в Минск, после чего в Стамбул, Мальдивы и снова вернулся в Стамбул. Начальник полиции добавил, что ведомство готовит постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, а также намерено ходатайствовать о заключении его под стражу и объявлении в международный розыск.

Гольдмана подозревают в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Уголовное дело в его отношении возбудили после того, как в полицию обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Гольдману. По предварительным оценкам, сумма ущерба превышает 1 млрд рублей.

Ресторатор Олег Орлов, объявленный в России в розыск по уголовному делу из-за фитнесс-центра Black Star Fitness, ранее сообщил, что находится в Лондоне. Бизнесмен добавил, что уголовное дело стало для него сюрпризом, поскольку он считал разбирательства «сугубо гражданско-правовым иском». Он добавил, что его адвокаты уже занимаются делом, и подчеркнул, что не видит в случившемся никаких скрытых мотивов.