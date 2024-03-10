Избитую до полусмерти девушку нашли в квартире с посуточной арендой В Петербурге в сдаваемой посуточно квартире обнаружили девушку без сознания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Московском районе Санкт-Петербурга арендодатель обнаружила в сдаваемой посуточно квартире избитую до полусмерти девушку, сообщает 78.ru. Пострадавшая была без сознания.

Ее доставили в медучреждение. Медики диагностировали у нее многочисленные ушибы и травмы головы. Состояние потерпевшей оценивается как тяжелое.

Также сообщалось, что на севере Москвы в хостеле в ночь на 10 марта убили 64-летнего мужчину. По подозрению в убийстве задержан 49-летний знакомый мужчины. По предварительной информации, телесные повреждения потерпевшему причинил его знакомый в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений. Фигурант установлен и доставлен в правоохранительные органы.

В декабре мужчина в столице убил двух девушек, которых по очереди вызывал в отели для оказания ему интимных услуг. Мужчина убивал девушек, поскольку они смеялись над ним из-за половой дисфункции. Юрист Илья Русяев рассказал, что подозреваемый в убийстве двух москвичек может быть приговорен на срок вплоть до пожизненного лишения свободы. До этого мужчина уже отбывал срок за убийство двух женщин, оказывавших интимные услуги.