Аренда «летающего» автомобиля эффектно завершилась на Кронштадтском шоссе Каршеринг на Кронштадтском шоссе влетел в яму за ограждением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль каршеринга эффектно завершил аренду под Санкт-Петербургом. Инцидент произошел на Кронштадтском шоссе, информирует 78.ru.

В Telegram-канале появилось видео с «летающим» каршеринговым авто. Машина на Кронштадтском шоссе влетела в яму за ограждением, уточнили авторы публикации.

Чтобы вызволить транспортное средство, потребовалась помощь спасателей. Водителя на месте происшествия не оказалось, говорится в публикации. По факту инцидента ведется проверка.

Автомобиль каршеринга ранее попал в ДТП с автобусом № 388. Авария произошла под Санкт-Петербургом в районе Шушар. На КАД пострадали две легковые машины. Задняя часть одного из автомобилей изрядно пострадала. Пассажирам автобуса пришлось эвакуироваться на дорогу. На кадры видео попала машина каршеринга.

Россиянам ранее рассказали, как не пересесть из арендованного автомобиля в тюрьму. Автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с NEWS.ru заявил, что необходимо внимательно осмотреть транспортное средство, прежде чем пользоваться каршерингом. Следующий арендатор может сфотографировать те повреждения, которые пропустил прошлый арендатор.