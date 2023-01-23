Арабские студенты устроили массовую драку в общежитии Екатеринбурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В общежитии Екатеринбурга произошла массовая драка студентов из арабских стран. Усмирять дебоширов приехали сотрудники Росгвардии и полицейские. В итоге задержанными оказались восемь человек - их привлекли к ответственности за «мелкое хулиганство», сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на слова знакомого с ситуацией источника.

Драка была между иностранными студентами. Но оружия у них не было. Оформили их за «мелкое хулиганство». Отчислят их или нет — это уже будет решать руководство университета, — рассказал источник.

Драка произошла в корпусе общежития №2 на улице Большакова, где проживают студенты Уральского федерального университета. Между арабскими студентами произошел конфликт на бытовой почве - из-за громкой музыки, как уточнил источник. По его словам, кто-то из студентов сделал другому замечание, но в итоге разбирательства переросли в драку. В ходе потасовки они применяли огнетушители, разбили стекла и разгромили двери.

Издание уточнило, что за мелкое хулиганство предполагается ответственность в виде штрафа от 100 до 2500 рублей или ареста до 15 суток. В Уральском федеральном университете уточнили, что по произошедшему в общежитии № 2 проводится проверка. Источник издания добавил, что студентов с учебной визой нельзя депортировать из страны.

Полиция в Москве ранее задержала троих студентов, которые подозреваются в похищении человека. В ведомстве уточнили, что молодые люди притворились сотрудниками полиции. По информации МВД, подозреваемые несколько раз выстрелили в воздух, надели наручники на молодого человека и, обвинив в торговле запрещенными веществами, увезли в неизвестном направлении.