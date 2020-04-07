Аппарат ИВЛ не спас: второй пациент умер от COVID-19 в Иркутской области

Второй за двое суток летальный исход от коронавируса зафиксирован в Иркутской области. Мужчина 88 лет пребывал в тяжёлом состоянии и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но это ему не помогло.
Всего в регионе на 8 апреля известно о 14 случаях заболевания COVID-19. Из них 12 человек находятся на лечении, про состояние одного из пациентов врачи говорят как о тяжёлом,
Ранее NEWS.ru сообщал, что первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Хабаровском крае. Это 77-летняя женщина с подтверждённым диагнозом. Пациентка была в контакте с человеком, прибывшим из Испании, сообщает Министерство здравоохранения региона.
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