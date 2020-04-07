Аппарат ИВЛ не спас: второй пациент умер от COVID-19 в Иркутской области

https://static.news.ru/photo/3123b176-795a-11ea-8320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведяшкин Сергей /АГН «Москва»

Второй за двое суток летальный исход от коронавируса зафиксирован в Иркутской области. Мужчина 88 лет пребывал в тяжёлом состоянии и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но это ему не помогло.

Всего в регионе на 8 апреля известно о 14 случаях заболевания COVID-19. Из них 12 человек находятся на лечении, про состояние одного из пациентов врачи говорят как о тяжёлом, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Хабаровском крае. Это 77-летняя женщина с подтверждённым диагнозом. Пациентка была в контакте с человеком, прибывшим из Испании, сообщает Министерство здравоохранения региона.