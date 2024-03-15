«Антифашистский караван» из Европы и Бразилии прибыл в ЛНР Антифашисты из Европы и Бразилии прибыли в ЛНР поддержать жителей Донбасса

Фото: Александр Река/ТАСС

Мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса»

Активисты-антифашисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии прибыли с визитом в ЛНР, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. В их числе оказался и лидер итальянской музыкальной группы левой направленности Banda Bassotti Давид Каккьоне. Председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов отметил, что их визит демонстрирует единство людей в борьбе против фашизма и нацизма.

Приезд «антифашистского каравана», общественников и антифашистов из Италии, Германии, Португалии, Испании, Бразилии и других стран, для того, чтобы жители Донбасса видели, что с ними тысячи, миллионы людей, которые проживают в разных странах, и нас объединяет одно — это борьба против фашизма, борьба против нацизма, — сказал он.

Иностранцы посетили мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса» и возложили цветы к памятнику погибшим детям. Итальянский музыкант Каккьоне в ходе общения с журналистами признался, что ему стыдно за военную помощь, которую Европа оказывает Украине.

Стыдно, что правительство моей страны отправляет помощь украинским военным, чтобы здесь убивали людей. Это не то, чего хочет мой народ, — сказал он.

Каккьоне отметил, что итальянское государственное телевидение и пресса манипулируют сознанием людей, умалчивая правду о происходящем на Украине. Он обвинил США и НАТО в разжигании конфликта.

Ранее сообщалось, что глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Авдеевку и передали жителям гуманитарную помощь. Они также осмотрели коксохимический завод и пришли к выводу, что он не получил критических разрушений.