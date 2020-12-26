Гидрометцентр: аномальный холод ожидается в Москве в начале недели

https://static.news.ru/photo/f5d0bd6c-487a-11eb-b171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха в столичном регионе в первой половине недели будет ниже нормы на три градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник будет по-настоящему холодный день, когда температурный фон будет ниже нормы на три градуса, — цитирует его ТАСС.

По словам Вильфанда, в ночь на понедельник, 28 декабря, прогнозируется в Москве 10–12 градусов мороза, в отдельных районах — до 16 градусов, в Подмосковье — до 18 градусов. Он добавил, что при этом погода будет солнечной и осадков не ожидается, так как будет преобладать антициклональный режим погоды.

Ранее в Москве на следующей неделе ожидали январские морозы до минус 15 градусов. По словам ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы.

При этом холодная погода сохранится и в ночь на 29 декабря (минус 10 — минус 15). После этого очаг высокого атмосферного давления начнёт уступать позиции циклону, который придёт с запада, и к Москве снова потянутся снеговые тучи. В связи с этим «столбики термометров устремятся к нулевой отметке».

Как писал NEWS.ru, в ряд регионов России в ближайшие дни придут экстремальные морозы до минус 50 градусов, температура воздуха там окажется ниже климатической нормы сразу на 20–24 градуса.

Эти показатели по температуре Вильфанд назвал следствием глобального потепления, которое характеризуется не только сильной жарой, но и большими перепадами температур.